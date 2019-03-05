В мобильной версии сайта скрыть подменю

Доброго времени суток!

1. Необходимо в МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ САЙТА скрыть "Альбом 1", "Альбом 2", "Альбом 3", "Альбом 4" в "Дочернее меню 1" и в "Дочернее меню 2", чтобы они открывались и скрывались по клику. (в данный момент они просто открыты).

2. Тоже самое сделать с "Родительское меню", чтоб "Дочернее меню 1" и "Дочернее меню 2" открывались и скрывались по клику(в данный момент они просто открыты).

3. Указать где были сделаны изменения.

!!! Только в мобильной версии сайта