В мобильной версии сайта скрыть подменю

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Доброго времени суток!

1. Необходимо в МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ САЙТА скрыть "Альбом 1", "Альбом 2", "Альбом 3", "Альбом 4" в "Дочернее меню 1" и в "Дочернее меню 2", чтобы они открывались и скрывались по клику. (в данный момент они просто открыты).

2. Тоже самое сделать с "Родительское меню", чтоб  "Дочернее меню 1" и  "Дочернее меню 2" открывались и скрывались по клику(в данный момент они просто открыты).

3. Указать где были сделаны изменения.

!!! Только в мобильной версии сайта

5 лет назад
ibogdankh
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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