Добрый день Необходимо спарсить мейлы с сайта https://osvita.ua/school/school-ukraine/ В итоге необходим файл ексель - с названием города - названием школы - мейлом
Ищу веб программиста для создания сервиса по проверке истории авто
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток. Есть такая цель: создать сервис подобный: https://avtocod.ru, https://adaperio.ru, https://autoteka.ru. То есть собирать всю необходимую информацию из всех открытых источников такие как гибдд, реестр залогов и тд.
Мне требуется веб-программист, который имел опыт в создании подобных проектов и готов создать подобный.
Либо человек, имеющий уже имеет готовый, рабочий вариант сервиса на продажу.
Оплата по договоренности
P.S Если вы не знаете о чем речь или просто хотите попробовать спасибо но нет, нужен специалист только знающий и имеющий опыт в подобной реализации.
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