Ищу веб программиста для создания сервиса по проверке истории авто

Доброго времени суток. Есть такая цель: создать сервис подобный: https://avtocod.ru, https://adaperio.ru, https://autoteka.ru. То есть собирать всю необходимую информацию из всех открытых источников такие как гибдд, реестр залогов и тд.

Мне требуется веб-программист, который имел опыт в создании подобных проектов и готов создать подобный.

Либо человек, имеющий уже имеет готовый, рабочий вариант сервиса на продажу.

Оплата по договоренности

P.S Если вы не знаете о чем речь или просто хотите попробовать спасибо но нет, нужен специалист только знающий и имеющий опыт в подобной реализации.