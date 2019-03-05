Мультидоменный сайт на WP с импортом контента через CSV

$230
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
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Подробное ТЗ вышлю кандидату. Здесь отмечу в двух словах:

Нужно сделать сайт, который будет будет иметь множество поддоменов, а также часть контента будет импортироваться через CSV.

Дизайн всех страниц не делали, а делали только основные страницы и элементы, на основе них нужно скомпоновать те макеты, которых нет. Как именно компоновать есть в прототипах. Их прикладываю. Верстка тоже готова, верстку отправлю только исполнителю.

По прототипам может показаться, что тут большой фронт работ по программированию, но на самом деле ничего программировать не нужно. Все формы поиска авиабилетов, расписания авиарейсов берутся из готовых виджетов.

После создания сайта на 1 домене, нужно сделать его клон на второй домен с минимальными изменениями.

Бюджет на проект 15 000 рублей.

Порядок работы:

1. Выбираю на бирже фриланса исполнителем.

2. При хорошем рейтинге и профильных отзывах делаю предоплату 5000 рублей, при необходимости.

3. Выполняете всю работу по ТЗ по 1 сайту, тестирую за пару дней. Оплачиваю еще 5000 рублей.

4. Клонируете на поддомен, после тестирования перевожу. 3000 рублей.

5. После месяца работы сайтов, и устранения всех недочетов, которые так или иначе всплывут в ходе эксплуатации сайта перевожу остаток 2000 рублей.

Сроки:

Предложите свои сроки по макетам. 

5 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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