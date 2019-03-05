Необходимо сайт бронирования (на wordpress) связать с другим порталом по API (rentalsunited.com). Чтобы был обмен резервами по API (делается это для избежания двойных резервов на боокинге, на сайте и на других площадках). На сайте будет несколько ...
У поста сделать разные h1 и заголовок в списке (вордпресс)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для поста нужно иметь отдельное св-во в котором будет прописываться
заголовок h1. Текущее наименование элемента будет использоваться для вывода в
списках (на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.)
Пример: thesandshore.com/best-kayak-canoe-outriggers-stabilizer-kit-pontoon/
Нужно чтоб наименование было "Best Outriggers" (в списке на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.)
а h1 — "4 Best Outriggers for Kayak Review"
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Нам требуется специалист программист разработчик для выполнения задания в интернет-магазине. Нам требуется содействие в выполнении 1) доработок двух фильтров 2)Создание адаптивной верстки и установки на НАШ движок. Ожидаем от мастера ответственный подход, разумные расценки. ТЗ после обсуждения условий в скайпе. Ждем Вашего ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Связка Virtuemart2 + Joomla 2.5, импорт товара производится через компонент CSVI, нужно накладывать водяной знак на фото товара при выгрузке. Уже сделано, при добавлении фото к товару вручную, водяной знак накладывается.Закрыт5 лет назад
- $70
Доброе время суток. Нужно сделать 1 страничку на vue2 + google maps api. Делаем в material design так что желательно использовать vuetify, но если не владейте можно и без него. Опишу основную логику, мы получаем файл stops.json из ...Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Приветствую. Нужен толковый специалист, который профи в направлении создания ботов через WeChat. [b]Задача: [/b] Создать чат-бот социального обмена, где пользователь выполняет действие в какой-то из соц сетей и за это получает баллы. За эти баллы он может раскручивать свои ...Закрыт5 лет назад
Сделать парсер результатов с адреса (URL) Функцию вида Parse($url) : array (на выходе массив параметров из пропаренных данных) { ..... } Особенности: 1) Иногда URL-ки тормозные и сайт их не ест с первого раза, надо чтобы функция перезапускала поиск через ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо установить платежную систему robokassa и настроить корректное отображение + адаптивное отображение смартфоны планшеты. Joomla 2.5 JoomShopping Сайт afina-lingerie.ru Модули и виджеты робокасса предлагает здесь https://www.robokassa.ru/ru/HowTo.aspx Техническая документация https://docs.robokassa.ru/?_ga=2.188143082.355219314.1513769759-1979977315.1507816923 [b]ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СРАЗУ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ.[/b]Закрыт5 лет назад
Имеется интернет магазин на OpenCart 3, сейчас включен режим php apache, нужно переключить на FastCGI(Nginx и PHP-FPM) сам перевод может осуществить тех поддержка сервера, но им нужно предоставить конфигурационный файл. Пишите свою ценуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $222
Интеграция Opencart2.1 > moysklad.ru 1. интергация товаров 2. интеграция заказов 3. интеграция статуса 4. интеграция возврата товара остальное все обсуждаемо :)Закрыт5 лет назад
Cоздать CSS спрайт для https://autoelectric.org .bg-index_11 { width: 10px; height: 66px; background: url('css_sprites.png') -40px -61px; } .bg-index_47 { width: 10px; height: 106px; background: url('css_sprites.png') -10px -61px; } .bg-index_14 { width: 180px; height: 31px; background: url('css_sprites.png') ...Закрыт5 лет назад