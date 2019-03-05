У поста сделать разные h1 и заголовок в списке (вордпресс)

Для поста нужно иметь отдельное св-во в котором будет прописываться

заголовок h1. Текущее наименование элемента будет использоваться для вывода в

списках (на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.)

Пример: thesandshore.com/best-kayak-canoe-outriggers-stabilizer-kit-pontoon/

Нужно чтоб наименование было "Best Outriggers" (в списке на главной, в категориях, в блоке коментов и т.д.)

а h1 — "4 Best Outriggers for Kayak Review"