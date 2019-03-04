Установка и настройка robokassa на сайте Joomla 2.5 JoomShopping

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки298 просмотров
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Необходимо установить платежную систему robokassa и настроить корректное отображение + адаптивное отображение смартфоны планшеты.

Joomla 2.5 JoomShopping

Сайт afina-lingerie.ru

Модули и виджеты робокасса предлагает здесь https://www.robokassa.ru/ru/HowTo.aspx

Техническая документация https://docs.robokassa.ru/?_ga=2.188143082.355219314.1513769759-1979977315.1507816923

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Joomla
5 лет назад
cosmotion
Яна 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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