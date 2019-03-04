Установить готовый шаблон на вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок151 просмотр
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Необходимо установить готовый вордпресс шаблон на CMS WordPress. Сайт новостной, в шаблоне меняется только логотип, который мы дадим в нужном размере. Все остальное в шаблоне остается как есть.

Шаблон https://www.templatemonster.com/ru/demo/63850.html нужно скачать и установить на вп

5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва