Добрый день требуется сделать сервис с оттправкой мейлов с подменой отправителя указывайте сроки и стоимость
Вывести две катерогии товаров списком на лендинге Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на готовом сайте-визитке (Wordpress) реализовать функционал схожий с наполненной несколькими товарами корзиной товара, только с
отображением данных на главной странице.
Похожий пример реализован в готовом плагине: Woocommerce Variations to
Table (правда для карточки товара), но в нашем случае кнопка "купить"
должна быть одна для одной группы товаров и при клике на нее плавно
скролить к контактной информации, после заполнения которой все
заполненные данные + кол-во товаров должны отправляться на почту
указанную в настройках магазина.
Это сгрупированные разные товары (10 шт) и (5 шт.) для оптовиков.
Дизайн не нужен, только вышеуказанный функционал.
Ниже прикрепил изображение как все должно выглядеть. Подробности объясню
по удобному для Вас каналу связи.
Обязательное условие - срок до 6 числа.
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