Вывести две катерогии товаров списком на лендинге Wordpress

$100
Веб-программированиеЗавершен1 заявка138 просмотров
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Необходимо на готовом сайте-визитке (Wordpress) реализовать функционал схожий с наполненной несколькими товарами корзиной товара, только с

отображением данных на главной странице.

Похожий пример реализован в готовом плагине: Woocommerce Variations to

Table (правда для карточки товара), но в нашем случае кнопка "купить"

должна быть одна для одной группы товаров и при клике на нее плавно

скролить к контактной информации, после заполнения которой все

заполненные данные + кол-во товаров должны отправляться на почту

указанную в настройках магазина.

Это сгрупированные разные товары (10 шт) и (5 шт.) для оптовиков.

Дизайн не нужен, только вышеуказанный функционал.

Ниже прикрепил изображение как все должно выглядеть. Подробности объясню

по удобному для Вас каналу связи.

Обязательное условие - срок до 6 числа.

WordPress
5 лет назад
bodia007
Богдан 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$100
2 дня
WMZ
Спасибо большое Сергею, всем рекомендую обращаться именно к нему. Очень отзывчивый и пунктуальный человек, профессионал в своем деле. Всех благ Вам и успехов в работе!
Всё отлично! Задача была поставлена четко! Оплата в срок! Всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству!