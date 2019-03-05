Вывести две катерогии товаров списком на лендинге Wordpress

Необходимо на готовом сайте-визитке (Wordpress) реализовать функционал схожий с наполненной несколькими товарами корзиной товара, только с

отображением данных на главной странице.

Похожий пример реализован в готовом плагине: Woocommerce Variations to

Table (правда для карточки товара), но в нашем случае кнопка "купить"

должна быть одна для одной группы товаров и при клике на нее плавно

скролить к контактной информации, после заполнения которой все

заполненные данные + кол-во товаров должны отправляться на почту

указанную в настройках магазина.

Это сгрупированные разные товары (10 шт) и (5 шт.) для оптовиков.

Дизайн не нужен, только вышеуказанный функционал.

Ниже прикрепил изображение как все должно выглядеть. Подробности объясню

по удобному для Вас каналу связи.

Обязательное условие - срок до 6 числа.