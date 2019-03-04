Доработать логику работы фильтра и блоков на сайте OpenCart 2.3

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте. 

Ссылка на задание https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit

OpenCart
5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва