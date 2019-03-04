Установить модуль оформления заказа на Opencart 2

Есть сайт test4.tline.biz на нем нестандартное оформление заказа.

Нужно установить модуль https://opencart2x.ru/moduli/zakaz/custom-quick-checkout (куплен).

Всё должно работать как в демке, все способы оплаты и доставки подтягиваться корректно.

Вроде ничего сложного, но сделать нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные стили и скрипты, не ставить лишнего, без костылей. Потом сообщить где и что меняли, чтобы я мог в этом убедиться.

При отключении модуля - опять работает стандартное оформление.

Рассмотрю заявки с ценой и сроком, ориентируюсь на бюджет, он небольшой, но и сроки не жмут.

Оплата безопасная сделка Вебмани / Яндекс или по факту.