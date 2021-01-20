Сделать сайт на основе верстки

Всем доброго дня, пересоздаю проект с уточнениями.

Есть готовая верстка для сайта – каталога дверей.

Делать на на Joomla, используя расширения Shaper Helix, SP Page Builder, KsenMart, KsenRequest

На сайте нет личного кабинета, корзины, все заказы товаров через формы заявки.

Что надо сделать в общем:

1 этап. Шаблон сайта на основе Shaper Helix 3

2 этап. 4 инфостраницы включая главную, используя компонент SP Page Buider, стандратный блог джумлы, формы и заявки на KsenRequest

3 этап. Каталог дверей на KsenMart, надо будет немного расширить функционал магазина плагином

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Общая оценка по работам – 50ч, оплата будет производиться поэтапно в конце выполнения каждого этапа.

В случае успешной сдачи проекта буду рад и в дальнейшем работать с исполнителем, работа есть )