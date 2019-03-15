Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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$340
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$342
9 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$109
2 балла
4 года назад
Абсолютно безответственный исполнитель! Взяла работу и ничего не сделала
$37
10 баллов
5 лет назад
Катерина, выйдите, пожалуйста, на связь. Очень жду вашего ответа.
Ответный отзыв
Сотрудничество не завершено
$109
10 баллов
5 лет назад
Задание выполнено в установленный срок и качественно. Сотрудничество продолжим. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все нормально, сотрудничеством довольна.
$109
10 баллов
5 лет назад
Екатерина молодец! справилась с работой раньше определенного срока и очень приятный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Сотрудничеством довольна.