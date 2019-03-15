kate-petrova

Петрова kate-petrova

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$340
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
tominpasha
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$342
9 баллов
3 года назад
Сделать сайт на основе верстки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
demon9
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$109
2 балла
4 года назад
Доработка сайта на движке Webasyst
Абсолютно безответственный исполнитель! Взяла работу и ничего не сделала
guest_15498162627702
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$37
10 баллов
5 лет назад
Необходимо ускорить загрузку сайта на вордпресс
Катерина, выйдите, пожалуйста, на связь. Очень жду вашего ответа.
Сотрудничество не завершено
Ответный отзыв
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$109
10 баллов
5 лет назад
Сделать копию сайта и установить всё на шаблон WP
Задание выполнено в установленный срок и качественно. Сотрудничество продолжим. Рекомендую!
Все нормально, сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
roma95959
28 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$109
10 баллов
5 лет назад
Редактировать шаблон и оптимизировать
Екатерина молодец! справилась с работой раньше определенного срока и очень приятный исполнитель, рекомендую!
Отличный заказчик. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв