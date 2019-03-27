Необходимо ускорить загрузку сайта на вордпресс

Веб-программированиеЗавершен9 заявок206 просмотров
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Необходимо ускорить загрузку сайта на wordpress так, чтобы сайт по показателям Google PageSpeed Insights был не меньше 70 и для десктопной версии, и для мобильной. Сейчас показатели: 19 для мобильных, 57 для компьютеров.

Урл сайта предоставлю в личной переписке.

Интересует ваш опыт работы с wordpress.

5 лет назад
guest_15498162627702
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kate-petrova
Петрова 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$37
5 дней
Катерина, выйдите, пожалуйста, на связь. Очень жду вашего ответа.
Сотрудничество не завершено
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