Голосование на сайт (PHP, HTML)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Нужно настроить/создать голосованиеСсылка на существующую ситуацию: http://finans-1.com/vote/Сайт сделан на PHP + HTMLПараметры базыЗапросы:1. * Участник "Финансовой перезагрузки"/ * Не участвовал в "Фиансовой перезагрузке"2. * Фамилия * Имя *Отчествоа3.    Откуда? (название населенного пункта - без базы адресов)4.    Контактный телефон (формат номера не только Россия!)5. * Адрес почты6. * Ссылка на страницу в соцсети (на выбор ВК, Одноклассники, ФБ, Инстаграмм, Телеграмм) или как это лучше сделать??Голосовать участник может только один раз!Защита от накруток и спама.

PHPHTML
5 лет назад
hrtemchenko
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
5 лет назад
$20
1 день
WMZ