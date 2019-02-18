Голосование на сайт (PHP, HTML)

Добрый день Список правок прикрепил. Что выделено зеленым - не нужно делать Постоплата рублями - 4000 руб
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Нужно настроить/создать голосованиеСсылка на существующую ситуацию: http://finans-1.com/vote/Сайт сделан на PHP + HTMLПараметры базыЗапросы:1. * Участник "Финансовой перезагрузки"/ * Не участвовал в "Фиансовой перезагрузке"2. * Фамилия * Имя *Отчествоа3. Откуда? (название населенного пункта - без базы адресов)4. Контактный телефон (формат номера не только Россия!)5. * Адрес почты6. * Ссылка на страницу в соцсети (на выбор ВК, Одноклассники, ФБ, Инстаграмм, Телеграмм) или как это лучше сделать??Голосовать участник может только один раз!Защита от накруток и спама.
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