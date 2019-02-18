Парсер фото и хештегов instagram

Задача:

1. Скрипт по крону проверяет наличие новых фото на моей странице в инстаграм и если они есть, парсит и сохранять их в БД MySQL.

2. Скрипт подбора хештегов.

Есть 3 группы ключей - основная, гео и минус слова. Поставляем слова из основной и основная + гео и парсим выдачу в пределах заданной частотности https://yadi.sk/i/9SyMXU7yojrGQA Из списка с гео удаляем все не отвечающие гео и содержащие минус слова. Сохраняем результаты - хештег + частотность в csv.

3. Из списка ключей составляем группы с заданным количеством хештегов + добавляем постоянные хештеги.

Оплата по договоренности.