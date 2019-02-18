Парсер фото и хештегов instagram

Требуется «довести до ума» сайт (в основном PHP+HTML+CSS). Проект на WordPress. Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется. Имеется достаточно подробное ТЗ. Написанное «простым» языком, и большей частью нарисованное в картинках. Самой ...
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Задача:
1. Скрипт по крону проверяет наличие новых фото на моей странице в инстаграм и если они есть, парсит и сохранять их в БД MySQL.
2. Скрипт подбора хештегов.
Есть 3 группы ключей - основная, гео и минус слова. Поставляем слова из основной и основная + гео и парсим выдачу в пределах заданной частотности https://yadi.sk/i/9SyMXU7yojrGQA Из списка с гео удаляем все не отвечающие гео и содержащие минус слова. Сохраняем результаты - хештег + частотность в csv.
3. Из списка ключей составляем группы с заданным количеством хештегов + добавляем постоянные хештеги.
Оплата по договоренности.
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