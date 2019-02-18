Сделать новый инструмент Мобильность - http://prntscr.com/mn59tc на отдельной странице сайта и отдельный блок на странице анализа сайта со следующими параметрами: Скриншот Область экрана Тег viewport Размеры шрифтов Flash-элементы Java-апплеты Silverlight-плагины Примеры подобных инструментов (см. в блоке Мобильность) скину заинтересовавшимся. Оплата на Вебмани. Общение только здесь. Антибот: ...
Построение маркет-сканера для фильтра аций/валютных пар/фьючерсов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист для построения маркет-сканера на Python для поиска рыночных изменений по заданным параметрам с выдачей результатов в программе Excel с ипользованием API Reuters/Interactive Brokers/Bloomberg.
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