Заказать плагин для WordPress

Закажите плагин для WordPress прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите плагин для WordPress на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Плагин для WordPress

    Добрый день, Нам необходимо реализовать плагин для WordPress который в себе реализовывает определенную функциональность для SEO продвижения сайтов. Плагин будет установлен примерно на 60-80 сайтов. Мы ищем специалиста с ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 дней назад

  • Доработка сайта

    Нужно доработать мой сайт, который сделан на движке Wordpress www.mandra.ru Изменить пписание сайта - исправить на сайт Константин Мандра вместо МедБлог Константина Мандра Убрать выплывающие строки при выборе разделов в меню (чтобы открывались ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написать плагин под wordpress

    $60

    Необходимо автоматизировать отправку новостей с Телеграм-каналов и RSS новостей на собственный WP сайт. Требования к решению задачи: 1. Использовать различные каналы Телеграм и RSS для автоматической отправки новостей на WP сайте. 2. ...

    WordPressНовости для сайтаПлагин для WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Парсер WP

    $100

    Необходимо реализовать парсер, для вордпрес. Реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер в WordPress: 1 плагина в WordPress для реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер. 2 ...

    PHPWordPressHTMLПлагин для WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написать плагин для wordpress

    Есть мультиязычный сайт с таймером и будильником на wordpress, нужно написать плагин для генерации страниц под каждое время, установленное в таймере или в будильнике с изменяемым контентом и мета описаниями под это время (изменяются только ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать сайт с такой же темой и плагинами на WordPress

    Здравствуйте! Нужно сделать копию сайта на wordpress с такой же темой и плагинами ecommerce, приветствуется так же nulled шаблон этой темы. Так же интересует интеграция плагина который подтягивает отзывы с яндекс маркета. quazar-ru.com

    WordPressСайт на WordPressПлагин для WordPress
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Ищу программиста

    Добрый вечер. Ищу программиста для того, чтобы разработать несколько плагинов для  WordPress. Первый плагин: На базе AI,(чат бот) то есть для того, чтоб писать тексты. Второй плагин: Плагин, который будет показывать погоду ...

    WordPressПлагин для WordPressЧат-бот
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработчик сайта, работающего на WordPress

    [b]Задача[/b]: есть сайт, который нужно дорабатывать по мере необходимости в части верстки, кода. Задачи будут возникать постоянно. Сайт работает на WordPress, поэтому часто возникают задачи из разряда: расширить возможности функционала плагина на WordPress, добавить рубрику, ...

    WordPressDjangoПлагин для WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Плагин для wordpress

    Нужно создать плагин на wordpress'e. чтобы люди могли на сайте рисовать будущий дизайн своего ножей. Ниже оставляю пример: https://nameitonsteel.com/design.html?type=gumot_arcos21&amp;multi=true&amp;types=arcos21_chef,sisam_gumot

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработать большой плагин для WordPress

    Нам нужно создать плагин для WP, который будет работать с нашим облачным API. При каждом запросе определённого типа на страницы сайта, где установлен плагин, должен идти запрос на наш API, в ответ будет приходить ответ, ...

    WordPressRESTПлагин для WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Плагин для Wordpress "запись на услуги" . Обмен с 1С:УНФ

    Имеется 1С:УНФ, в которой ведется запись клиентов на услуги. Планируется разработка сайта на Wordpress с возможностью записи на услуги онлайн.  На Wordpress уже существуют готовые плагины с онлайн записью (найти их можно по запросу - ...

    WordPressСайт на WordPressПлагин для WordPress
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Плагин для Wordpress. Копирования значения полей плагина ACF.

    Добрый день, нужен плагин для копирования значений полей плагинов: Advanced Custom Fields PRO Advanced Custom Fields: Extended PRO Нужно копировать значения данных, выборочно между записями и страницами. А так же обновлять значения, если значения уже есть.

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • WordPress-разработчик удаленно

    $400

    Требуется разработчик для удаленной работы, поддержка и доработка интернет-магазина. [b]Обязанности:[/b][list][*]Техподдержка работоспособности сайта[*]Обслуживание сайта на Wordpress c WooCommerce[*]Устранение проблем, неполадок, ошибок[*]Постоянное обновление и оптимизация, следование best практикам[*]Постоянная дороботка функционала сайта и усовершенствование существующего[/list] [b]Требования:[/b][list][*]Опыт разработки и настройки плагинов ...

    PHPJavascriptWordPressСайт на WordPressHTMLCSSWooCommerceПлагин для WordPress
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Разработать плагин комментариев для WordPress

    Необходимо разработать плагин для WordPress. Задача создать современный плагин на основе конкурентов. Берем за основу сайт: [url=https://animego.org/]https://animego.org[/url] (отсюда взять все функции комментариев с корректировкой). Комментарии ( [url=https://animego.org/anime/nebesnye-volki-sirius-eger-670]https://animego.org/anime/nebesnye-volki-sirius-eger-670[/url]): функции: -мат фильтр, звездочками закрашиваем мат; -затемнение отрицательного рейтинга (если больше 5 дизлайков); -спойлер; -смайлы (возможность кастомизации, ...

    WordPressHTMLПлагин для WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • 30 статей по созданию сайта на Wordpress

    Необходимо написать 30 статей на тему создание сайта. Например, "как создать сайт на Wordpress", "10 плагинов для WooCommerce", "Как установить плагин на Wordpress" и так далее. Необходимо немного понимать в теме, уметь писать инструкции, делать ...

    WordPressСайт на WordPressWooCommerceПлагин для WordPress
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Разработка плагина для Wordpress + верстка страницы

    Разработка плагина для управление контентом на странице.  Добавление, редактирование, удаление карточек вакансий. Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1-PlMGm-SLiEAa9kjYe2t2-ZSMUKpdnpmKBUXr33Owyg/edit?usp=sharing Интерфейс: https://www.figma.com/file/6WQrP0BkOFVwiEAuKpF9E4/S%2BK?node-id=1%3A268&amp;t=s2HAl44n0oooQKnv-1

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад