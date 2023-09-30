Добрый день, Нам необходимо реализовать плагин для WordPress который в себе реализовывает определенную функциональность для SEO продвижения сайтов. Плагин будет установлен примерно на 60-80 сайтов. Мы ищем специалиста с ...
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- WordPressПлагин для WordPressСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 дней назад
Нужно доработать мой сайт, который сделан на движке Wordpress www.mandra.ru Изменить пписание сайта - исправить на сайт Константин Мандра вместо МедБлог Константина Мандра Убрать выплывающие строки при выборе разделов в меню (чтобы открывались ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $220
Нужно разработать плагин, подробные инструкции в прикрепленных файлах. Карта сайта xml будет генерироваться через плагин Yoast Seo, шаблон JGambling.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $60
Необходимо автоматизировать отправку новостей с Телеграм-каналов и RSS новостей на собственный WP сайт. Требования к решению задачи: 1. Использовать различные каналы Телеграм и RSS для автоматической отправки новостей на WP сайте. 2. ...WordPressНовости для сайтаПлагин для WordPressСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $100
Необходимо реализовать парсер, для вордпрес. Реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер в WordPress: 1 плагина в WordPress для реализации граббера с двух доноров и сохранением MP3 на сервер. 2 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Есть мультиязычный сайт с таймером и будильником на wordpress, нужно написать плагин для генерации страниц под каждое время, установленное в таймере или в будильнике с изменяемым контентом и мета описаниями под это время (изменяются только ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте! Нужно сделать копию сайта на wordpress с такой же темой и плагинами ecommerce, приветствуется так же nulled шаблон этой темы. Так же интересует интеграция плагина который подтягивает отзывы с яндекс маркета. quazar-ru.comWordPressСайт на WordPressПлагин для WordPressИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Немного php, js. Подробное ТЗ в личкуPHPJavascriptWordPressПлагин для WordPressВеб-программирование6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый вечер. Ищу программиста для того, чтобы разработать несколько плагинов для WordPress. Первый плагин: На базе AI,(чат бот) то есть для того, чтоб писать тексты. Второй плагин: Плагин, который будет показывать погоду ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
[b]Задача[/b]: есть сайт, который нужно дорабатывать по мере необходимости в части верстки, кода. Задачи будут возникать постоянно. Сайт работает на WordPress, поэтому часто возникают задачи из разряда: расширить возможности функционала плагина на WordPress, добавить рубрику, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Нужно создать плагин на wordpress'e. чтобы люди могли на сайте рисовать будущий дизайн своего ножей. Ниже оставляю пример: https://nameitonsteel.com/design.html?type=gumot_arcos21&multi=true&types=arcos21_chef,sisam_gumotВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нам нужно создать плагин для WP, который будет работать с нашим облачным API. При каждом запросе определённого типа на страницы сайта, где установлен плагин, должен идти запрос на наш API, в ответ будет приходить ответ, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Имеется 1С:УНФ, в которой ведется запись клиентов на услуги. Планируется разработка сайта на Wordpress с возможностью записи на услуги онлайн. На Wordpress уже существуют готовые плагины с онлайн записью (найти их можно по запросу - ...WordPressСайт на WordPressПлагин для WordPress1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нужно накрутить (установить) активных установок Wordpress плагину. (желательно 5 000 скачиваний, либо предложите свое количество) Цену за скачивание предлагайтеВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Добрый день, нужен плагин для копирования значений полей плагинов: Advanced Custom Fields PRO Advanced Custom Fields: Extended PRO Нужно копировать значения данных, выборочно между записями и страницами. А так же обновлять значения, если значения уже есть.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $400
Требуется разработчик для удаленной работы, поддержка и доработка интернет-магазина. [b]Обязанности:[/b][list][*]Техподдержка работоспособности сайта[*]Обслуживание сайта на Wordpress c WooCommerce[*]Устранение проблем, неполадок, ошибок[*]Постоянное обновление и оптимизация, следование best практикам[*]Постоянная дороботка функционала сайта и усовершенствование существующего[/list] [b]Требования:[/b][list][*]Опыт разработки и настройки плагинов ...PHPJavascriptWordPressСайт на WordPressHTMLCSSWooCommerceПлагин для WordPressИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо разработать плагин для WordPress. Задача создать современный плагин на основе конкурентов. Берем за основу сайт: [url=https://animego.org/]https://animego.org[/url] (отсюда взять все функции комментариев с корректировкой). Комментарии ( [url=https://animego.org/anime/nebesnye-volki-sirius-eger-670]https://animego.org/anime/nebesnye-volki-sirius-eger-670[/url]): функции: -мат фильтр, звездочками закрашиваем мат; -затемнение отрицательного рейтинга (если больше 5 дизлайков); -спойлер; -смайлы (возможность кастомизации, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $60
Требуется написать плагин для WordPress 4.9-5.x php 5.4. по замене ссылок для посетителей. В общем 7-8 правил. За подробным ТЗ в ЛС.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо написать 30 статей на тему создание сайта. Например, "как создать сайт на Wordpress", "10 плагинов для WooCommerce", "Как установить плагин на Wordpress" и так далее. Необходимо немного понимать в теме, уметь писать инструкции, делать ...WordPressСайт на WordPressWooCommerceПлагин для WordPressКопирайтинг12 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Разработка плагина для управление контентом на странице. Добавление, редактирование, удаление карточек вакансий. Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1-PlMGm-SLiEAa9kjYe2t2-ZSMUKpdnpmKBUXr33Owyg/edit?usp=sharing Интерфейс: https://www.figma.com/file/6WQrP0BkOFVwiEAuKpF9E4/S%2BK?node-id=1%3A268&t=s2HAl44n0oooQKnv-1Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад