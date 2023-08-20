Плагин для wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки34 просмотра
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Нужно создать плагин на wordpress'e. чтобы люди могли на сайте рисовать будущий дизайн своего ножей. Ниже оставляю пример:

https://nameitonsteel.com/design.html?type=gumot_arcos21&multi=true&types=arcos21_chef,sisam_gumot

WordPress
4 месяца назад
loolk
Зоя 
21 годКазахстан
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
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