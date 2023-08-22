Нужен программист/команда для разработки проекта на react. Просьба прикрепить свои последние работы и указать ставку в час. Подробности в ЛС
Поправить яваскрипт (jquery +jquery.validate.min.js)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пару форм, их перед отправкой на сервер нужно проверить на соответствие полям
Использую jquery.validate.min.js но что-то запутался там - не получается локализировать, валидация номера телефона почему-то проходит для американского формата..
Вобщем нужно поправить эти формы или объяснить как это сделать
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