Поправить яваскрипт (jquery +jquery.validate.min.js)

Есть пару форм, их перед отправкой на сервер нужно проверить на соответствие полям

Использую jquery.validate.min.js но что-то запутался там - не получается локализировать, валидация номера телефона почему-то проходит для американского формата..

Вобщем нужно поправить эти формы или объяснить как это сделать