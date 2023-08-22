Поправить яваскрипт (jquery +jquery.validate.min.js)

Веб-программированиеЗавершен6 заявок17 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть пару форм, их перед отправкой на сервер нужно проверить на соответствие полям

Использую jquery.validate.min.js но что-то запутался там - не получается локализировать, валидация номера телефона почему-то проходит для американского формата..

Вобщем нужно поправить эти формы или объяснить как это сделать

jQuery
4 месяца назад
impikassoo
Игорь 
39 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$25
1 день
RUBUAHWMZ
Все четко и быстро сделал, поправил скрипты. Приятен в общении, адекватен с полуслова понял задачу. Планирую обращаться в дальнейшем
Все круто ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!