Помочь развернуть проект на докере+phpstorm+git.

Проблема такая: есть Laravel, есть Docker (Docker Compose), есть PHPStorm, есть GIT.

ОС = Ubuntu. Я расшариваю вам экран и выполняю всё под вашу диктовку. Что нужно:

Установить Laravel-проект (напр., 8.0), засунуть его в Docker-контейнер, настроить Dockerfile, docker-composer.yml и тд, запустить это всё на nginx + php + mysql. Умение пояснять мне на каждом этапе что есть что, что мы делаем. Весь этот Лара-проект в Доке-контейнере интегрить с PHPStorm, что бы в нем работать с контейнером. Научить как работать с ГИТ через контейнер и PHPStorm.

PS: Сам я программист, будет вам со мной просто. И Линукс и Гит знаю. Тока вот так и не нашёл реальную доку которая описывает все вышеперечисленные шаги. Всегда юзал LAMP и радовался жизни. Но тут заставили на Докер этот переходить.....

ТОЛЬКО для ОПЫТНЫХ веберов, которые с Докерами-гитами и их на стройками на "ТЫ". И которые всегда могут в процессе настройки ответить на мелкие вопросы типа "а почему мы так делаем, а не так", ну и тд. Бюджет не указываю - решайте сами :=)