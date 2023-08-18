Разработка парсера текстов песен для сайта на ВП

Добрый день.

Делаю сайт на вордпрессе, тема - сборник текстов песен.

Пример: https://pesni.guru/text/%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%8B.

Собственно нужно будет сделать парсер, которые бы запарсил на сайт песни которые я скину.

Формат: автор песни, год выпуска, текст, клип с ютуба.

От вас нужна будет логика и реализация.

Цену указывает исполнитель.