Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Недавно я получил (приобрел) скрипт, который позволяет организовать веб-сайт для просмотра фильмов. Меня он вполне устраивает, но есть одно но. Фильмы и сериалы в нем парсятся только трейлерами и картинками (берутся ...
Ищем веб-разработчика для создания сайта на WordPress и Elementor в со
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Мы в поиске опытного веб-разработчика, способного реализовать сайт на платформе WordPress с использованием редактора Elementor. Наша цель - максимальное совпадение с предоставленным дизайном. Хотя нам известно, что достичь "пиксель в пиксель" воспроизведения с Elementor может быть сложно, мы рассчитываем на максимальное приближение к этому стандарту. Главное, чтобы глаз не мог уловить разницу. Нам важно, чтобы сайт был оптимизирован и полностью адаптирован для мобильных устройств.Также одним из наших приоритетов является быстродействие сайта. Наша цель - достичь показателя Google Speed Rating для десктопной версии сайта не менее 90+.Ждем ваших предложений и портфолио! Прошу указывать реалистичный сумму для исполнения заказа.
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