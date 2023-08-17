Ищем веб-разработчика для создания сайта на WordPress и Elementor в со

Мы в поиске опытного веб-разработчика, способного реализовать сайт на платформе WordPress с использованием редактора Elementor. Наша цель - максимальное совпадение с предоставленным дизайном. Хотя нам известно, что достичь "пиксель в пиксель" воспроизведения с Elementor может быть сложно, мы рассчитываем на максимальное приближение к этому стандарту. Главное, чтобы глаз не мог уловить разницу. Нам важно, чтобы сайт был оптимизирован и полностью адаптирован для мобильных устройств.Также одним из наших приоритетов является быстродействие сайта. Наша цель - достичь показателя Google Speed Rating для десктопной версии сайта не менее 90+.Ждем ваших предложений и портфолио! Прошу указывать реалистичный сумму для исполнения заказа.