Программинг на 1C-Bitrix.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Недавно я получил (приобрел) скрипт, который позволяет организовать веб-сайт для просмотра фильмов. Меня он вполне устраивает, но есть одно но. Фильмы и сериалы в нем парсятся только трейлерами и картинками (берутся ...