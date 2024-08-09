serega602

Сергей serega602

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
39 минут назад
73 отзыва
3 новых
Fullstack Developer под Wordpress

Предлагаю полный спектр услуг по WordPress на высоком уровне и работаю с любыми клиентами.

🔥 Могу выполнить ✅Frontend, ✅ Backend, или все сразу. У меня огромный опыт в веб-разработке - более 8 лет.

Обращаясь ко мне, Вы получаете:
✔ Качество;
✔ Работу выполненную в срок;
✔ Постоянного исполнителя;
✔ Дополнительные консультации.

#1Доработка сайтов
#1Настройка плагинов
#1Устранение ошибок
#1WordPress
#2Разработка плагинов
#3Интеграция верстки
#3Верстка сайтов
#4Адаптивная верстка
#4Адаптивный дизайн
#7Написание скриптов
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#12
рейтинг фрилансера
Доработка сайтов
#1
8 заказов
Устранение ошибок
#1
3
Интеграция верстки
#3
3
Верстка сайтов
#3
3
Настройка плагинов
#1
1
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Отзывы заказчиков+3 новых

andreevnak2020
Софья 
29 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
$190
10 баллов
3 дня назад
Доработки на 2 сайтах Wordpress
новый отзыв
WordPressДоработка сайтовНастройка плагинов
Сотрудничеством довольны, рекомендую.
andreevnak2020
Софья 
29 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
$30
10 баллов
11 дней назад
Доработка сайта (wordpress)
новый отзыв
WordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
Все отлично, сотрудничаем не первый раз. Все оперативно, качественно.
Все отлично, как всегда ,спасибо за заказ.
Ответный отзыв
andreevnak2020
Софья 
29 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
$400
10 баллов
18 дней назад
Доработка сайта и исправление ошибок (движок WP)
новый отзыв
WordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
Отличный исполнитель, сотрудничеством довольны. Будем обращаться еще.
все отлично, как обычно :) работаем продуктивно.
Ответный отзыв
andreevnak2020
Софья 
29 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
$580
10 баллов
6 месяцев назад
Доработка сайта WP (верстка+доп. работы по разработке)
FigmaWordPressВерстка сайтовДоработка сайтов
Все сделано качественно, советую данного исполнителя.
все хорош, спасибо за заказ.
Ответный отзыв
andreevnak2020
Софья 
29 лет
4 года в сервисе
Была
день назад
$660
10 баллов
9 месяцев назад
Доработка сайта (верстка + натяжка + доп. работы)
WordPressАдаптивная версткаДоработка сайтовИнтеграция верстки
Отличный исполнитель, сотрудничаем уже второй раз. Все нравится, работу выполнил оперативно, все поставленные задачи сделал и все правки доработал без проблем. Только положительное мнение, советую данного программиста.
Замечательный клиент, сотрудничеством доволен! Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов