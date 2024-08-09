Fullstack Developer под Wordpress
⚡Предлагаю полный спектр услуг по WordPress на высоком уровне и работаю с любыми клиентами.
🔥 Могу выполнить ✅Frontend, ✅ Backend, или все сразу. У меня огромный опыт в веб-разработке - более 8 лет.
Обращаясь ко мне, Вы получаете:
✔ Качество;
✔ Работу выполненную в срок;
✔ Постоянного исполнителя;
✔ Дополнительные консультации.
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#12
рейтинг фрилансера
Доработка сайтов
#1
8 заказов
Устранение ошибок
#1
3
Интеграция верстки
#3
3
Верстка сайтов
#3
3
Настройка плагинов
#1
1
Отзывы заказчиков+3 новых
$190
10 баллов
3 дня назад
Доработки на 2 сайтах Wordpress
— новый отзыв
WordPressДоработка сайтовНастройка плагинов
Сотрудничеством довольны, рекомендую.
$30
10 баллов
11 дней назад
Доработка сайта (wordpress)
— новый отзыв
WordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
Все отлично, сотрудничаем не первый раз. Все оперативно, качественно.
Ответный отзыв
Все отлично, как всегда ,спасибо за заказ.
$400
10 баллов
18 дней назад
Доработка сайта и исправление ошибок (движок WP)
— новый отзыв
WordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
Отличный исполнитель, сотрудничеством довольны. Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
все отлично, как обычно :) работаем продуктивно.
$580
10 баллов
6 месяцев назад
FigmaWordPressВерстка сайтовДоработка сайтов
Все сделано качественно, советую данного исполнителя.
Ответный отзыв
все хорош, спасибо за заказ.
$660
10 баллов
9 месяцев назад
WordPressАдаптивная версткаДоработка сайтовИнтеграция верстки
Отличный исполнитель, сотрудничаем уже второй раз. Все нравится, работу выполнил оперативно, все поставленные задачи сделал и все правки доработал без проблем. Только положительное мнение, советую данного программиста.
Ответный отзыв
Замечательный клиент, сотрудничеством доволен! Спасибо за заказ!