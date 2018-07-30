Html верстка 1 страницы из PSD

Нужно сделать html верстку страницы из psd в html без адаптива. Прикрепил тз с комментариями по верстке.

По окончанию проекта, оплата возможно только через 2 дня на яндекс деньги. В лс не писать, сам напишу если кандидатура устроит, также оставляйте скайпы.

Указывайте цену и сроки.