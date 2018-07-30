Html верстка 1 страницы из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок188 просмотров

Нужно сделать html верстку страницы из psd в html без адаптива.  Прикрепил тз с комментариями по верстке. 

По окончанию проекта, оплата возможно только через 2 дня на яндекс деньги. В лс не писать, сам напишу если кандидатура устроит, также оставляйте скайпы.

Указывайте цену и сроки. 

HTML
7 лет назад
serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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