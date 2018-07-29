Необходимо сделать адаптивную верстку на существующих сайтах.

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Закрыт2 заявки219 просмотров

Есть сайт http://vsfglobal.com.ua сайт на джумле сделать необходимо адаптив + лого поправить + сделать чтобы были нормальные показатели гуглспид . И тоже самое сделать по сайту regul.ck.ua.жду адекватных цен и сроков

Joomla
7 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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