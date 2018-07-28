Исправить код валидации

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок200 просмотров

Всем привет! Есть ли среди Вас специалист, который исправит код валидации за оплату?

Хочется увидеть реальный результат, потому что я люблю,когда все отлично работает. Надо на всех страницах сделать валидный код html. css в хорошем состоянии. Пишите, указывайте сроки и стоимость.

Сайты, над которыми нужно провести работу: 

https://promzn.ruhttp://punkty-priema.ru

CSSHTML
7 лет назад
Denic001
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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