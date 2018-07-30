Переделать exel прайс в html

$2
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок279 просмотров

Есть прайс-лист https://docs.google.com/spreadsheets/d/1McDSBsVo_r1MccyAj5H_L64XhD2N-ESi4wnwqWgi5Lk/edit?usp=sharing

Нужно сделать html страницу адаптивную, что бы удобно можно было просматривать позиции товара.

Нужно учесть что товар будет добавляться и убираться.

P.S. больше 200р не дам.

HTML
7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dvill
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$3
1 день
Все очень оперативно и качественно выполнено. Рекомендую исполнителя.
Сотрудничество прошло успешно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dvill
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад