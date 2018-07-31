Сверстать лендинг

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок277 просмотров

адаптативная верстка лендинга плюс простая страница благодарности после подписки фото https://yadi.sk/i/P0vecGSt3Zf99y исходники уже скину исполнителю. Оплата по факту исполнения.

7 лет назад
badri
Вадим 
51 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$25
1 день
Отлично все сделал, быстро в срок, и внес поправки без проблем, всегда на связи, не пасует перед трудностями, в общем хороший исполнитель, я буду с ним работать и дальше, всем рекомендую от чистого сердца, потому что по себе знаю что непросто найти нормального человека спеца кто сделает как надо. Я тут уже не одного фрилансера перепробовал, балтают дофига и как до дела дойдет то увы, я рад что с Тиграном такого не произошло и нас судьба тут свела на этом ресурсе, сайты делаю часто, теперь буду к нему обращаться!
Приятно работать с хорошими людьми! Вадим один из таких заказчиков: на связи, приятный в общении, быстро оплачивает работу. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад

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