Сверстать лендинг

Отлично все сделал, быстро в срок, и внес поправки без проблем, всегда на связи, не пасует перед трудностями, в общем хороший исполнитель, я буду с ним работать и дальше, всем рекомендую от чистого сердца, потому что по себе знаю что непросто найти нормального человека спеца кто сделает как надо. Я тут уже не одного фрилансера перепробовал, балтают дофига и как до дела дойдет то увы, я рад что с Тиграном такого не произошло и нас судьба тут свела на этом ресурсе, сайты делаю часто, теперь буду к нему обращаться!