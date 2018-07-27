http://h806133816.nichost.ru/ - вот сайт. 1)В мобильной версии если перейти в кейс на айфоне пролистывается с прерыванием, туго идёт, надо исправить. 2)если зайти во вкладку кейсы, не переходит в кейс
Сверстать HTML5 баннеры для Google
Нужно сверстать HTML5 баннеры для Google на основе шаблона(все элементы предоставим в нужном виде и формате) или адаптировать HTML5 баннер сделанный на Adobe Animate (во вложении или по ссылке ниже) под тех. требования Google.
В приоритете адаптация, по-скольку в дальнейшем могут быть баннеры со сложной анимацией которую вручную прописывать не вариант, поэтому хотелось бы сразу знать что мы можем, за сколько времени и денег?
Задача срочная, вот первый баннер для примера https://drive.google.com/open?id=1tD6-PCE7jx9krH71TYCbUAuz0xc1Nwqd и в принципе он первый же пойдёт в работу, к вечеру будет ещё пять-шесть ресайзов этого макета.
С уважением, Роман!
Заявки фрилансеров
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