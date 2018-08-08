http://h806133816.nichost.ru/ - вот сайт. 1)В мобильной версии если перейти в кейс на айфоне пролистывается с прерыванием, туго идёт, надо исправить. 2)если зайти во вкладку кейсы, не переходит в кейс
Нужна верстка небольшого сайта по готовому дизайну
Работаем без предоплаты.
1. Адаптивная верстка под Wordress
2. Кроссбраузерная верстка под WordPress
3. Валидная и семантическая верстка под WordPress
4. HTML5 + CSS3
5. Нужно сделать новый WordPress шаблон!
6. По итогу проверяем сайт на все технические ошибки с помощью сервисов и по валидатору https://validator.w3.org (их не должно быть!!!).
7. Проверяем сайт по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru скорость и оптимизация должна быть в зеленой зоне.
8. Примеры сайтов прикладываем (Это ориентир как нужно сверстать сайт) радамед.рф и advokat-sokolov74.ru
Пишите свои цены и сроки и в тексте пишите, что готовы работать без предоплаты. Те кто это не напишет, рассматривать не буду.
Выбранный исполнитель
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