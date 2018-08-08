Нужна верстка небольшого сайта по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок301 просмотр

Работаем без предоплаты.

1. Адаптивная верстка под Wordress

2. Кроссбраузерная верстка под WordPress

3. Валидная и семантическая верстка под WordPress

4. HTML5 + CSS3

5. Нужно сделать новый WordPress шаблон!

6. По итогу проверяем сайт на все технические ошибки с помощью  сервисов и по валидатору https://validator.w3.org  (их не должно быть!!!).

7. Проверяем сайт по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru скорость и оптимизация должна быть в зеленой зоне.

8. Примеры сайтов прикладываем (Это ориентир как нужно сверстать сайт) радамед.рф и advokat-sokolov74.ru

Пишите свои цены и сроки и в тексте пишите, что готовы работать без предоплаты. Те кто это не напишет, рассматривать не буду.

HTMLWordPress
7 лет назад
spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад

Выбранный исполнитель

alex_turin
Александр 
54 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$95
7 дней
Верстка сделана на отлично. Все строго по ТЗ и даже больше. Ни одной ошибки в верстке, отличная скорость. Рекомендую всем.
Отличный заказчик. Точная постановка задачи, своевременная оплата после сдачи работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alex_turin
Александр 
54 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правки в скриптах

    $15

    http://h806133816.nichost.ru/ - вот сайт. 1)В мобильной версии если перейти в кейс на айфоне пролистывается с прерыванием, туго идёт, надо исправить.  2)если зайти во вкладку кейсы, не переходит в кейс

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг.

    $31

    Необходимо выполнить вёрстку лендинга до 01.08.2018 до 12:00 по МСК. Обязательные условия: кроссбраузерно, скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/spe...  Главное, чтобы отображалось правильно во всех браузерах. Под каждое устройство адаптивная верстка, а именно: под ...

    CSSHTML
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта

    $23

    Задача:  Сверстать лендинг по готовому дизайну.  Сроки:  до 30.07.18 12:00 по московскому времени  Оплата:   1500 рублей  Условия:  Обязательно скорость загрузки не ниже 70 по сервису:  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить верстку моб

    Сайт http://cleandogpaws.com/ нужно поправить мобильную верстку. Чтобы картинки отображались нормально все было ровно и центрировано.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка и натяжка на ModX

    Добрый день, есть псд шаблоны, нужно их сверстать и натянуть на modx https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kzz72V4=/ Верстка должна быть адаптивная

    MODX
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка верстки сайта

    Добрый день. Требуется  легкая доработать верстки сайта: поменять ширину сайдбара и текстового блока уменьшить размер шапки в мобильной версии (верстка адаптив) и другие мелочи

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка landing page

    $50

    Здравствуйте! Нужна верстка лендинга.  desctop+mobile. И разные анимации.   Оплата по факту.  Цена 3000 рублей, срок 3 дня. Если не успеваете выполнить всрок заказ уходит другому исполнителю.  ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Установить заглушку на сайт

    Приветствую. Есть готовая заглушка в HTML5, необходимо: 1. Подредактировать движущееся фоновое изображение (вставить наш логотип) 2. Отредактировать кнопки (пару убрать, пару добавить) 3. Проверить открытие заглушки в разных браузерах, устройствах, ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать адаптивные блоки (grid / flexbox, masonry)

    Есть такая страница - http://l-ex.ru/grid/  Сейчас блоки на ней сделаны css grid'ами и если убрать или добавить какие-то блоки - то всё ломается. Нужно переделать так, чтобы вид блока указывался классом (в два класса, ...

    CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад