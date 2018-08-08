Нужна верстка небольшого сайта по готовому дизайну

Работаем без предоплаты.

1. Адаптивная верстка под Wordress

2. Кроссбраузерная верстка под WordPress

3. Валидная и семантическая верстка под WordPress

4. HTML5 + CSS3

5. Нужно сделать новый WordPress шаблон!

6. По итогу проверяем сайт на все технические ошибки с помощью сервисов и по валидатору https://validator.w3.org (их не должно быть!!!).

7. Проверяем сайт по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru скорость и оптимизация должна быть в зеленой зоне.

8. Примеры сайтов прикладываем (Это ориентир как нужно сверстать сайт) радамед.рф и advokat-sokolov74.ru

Пишите свои цены и сроки и в тексте пишите, что готовы работать без предоплаты. Те кто это не напишет, рассматривать не буду.