Сверстать адаптивные блоки (grid / flexbox, masonry)

Есть такая страница - http://l-ex.ru/grid/

Сейчас блоки на ней сделаны css grid'ами и если убрать или добавить какие-то блоки - то всё ломается.

Нужно переделать так, чтобы вид блока указывался классом (в два класса, например - на большом разрешении блок горизонтальный, на среднем - вертикальный (блок 3) или наоборот (блок 4)).

Также скорее всего понадобится какой-нибудь masonry скрипт, чтобы не образовывалось дырок. А может и без скрипта будет все ок.