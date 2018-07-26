Сверстать адаптивные блоки (grid / flexbox, masonry)

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Закрыт6 заявок210 просмотров

Есть такая страница - http://l-ex.ru/grid/ 

Сейчас блоки на ней сделаны css grid'ами и если убрать или добавить какие-то блоки - то всё ломается.

Нужно переделать так, чтобы вид блока указывался классом (в два класса, например - на большом разрешении блок горизонтальный, на среднем - вертикальный (блок 3) или наоборот (блок 4)).

Также скорее всего понадобится какой-нибудь masonry скрипт, чтобы не образовывалось дырок. А может и без скрипта будет все ок.

CSS
7 лет назад
alex_mitin
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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