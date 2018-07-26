Адаптация сайта под мобильную версию + планшет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок198 просмотров

Нужно  адаптировать сайт убрать главную страницу в мобильной версии, доработать верхний и нижний банер. И еше после обновления не работаю кнопки купить и купить в один клик. сайт http://www.tsmnn.ru

7 лет назад
guest_15326011114273
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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