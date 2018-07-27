Нужна доверстка одной пары макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок211 просмотров

Нужна доверстка одной пары макетов задание в приложение бюджет 1000 рублей 

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Likbes_
Никита 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении молодой человек) Терпеливо внес дополнительные правки за приемлемую для заказчика оплату. Однозначно рекомендую! Обязательно посотрудничаем еще
Хорошо разъяснили задачу, дали реальные сроки и справедливую цену, как заказчика рекомендую.

Заявки фрилансеров

Likbes_
Никита 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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