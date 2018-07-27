Нужна качественная, адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка. Сайт на битриксе. Только верстка. Под пк уже сверстали. Нужно до верстать под планшеты и мобильные телефоны, макеты есть. Учитывать особенности битрикса (когда включаешь режим правки, верстка не должна ...
Нужна доверстка одной пары макетов
Нужна доверстка одной пары макетов задание в приложение бюджет 1000 рублей
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Нужно сверстать простенькие макеты, в макетах есть слой с пояснениями к некоторым элементам. https://yadi.sk/d/0yugVD_-3ZZw3y Нужно сделать за 1-2 дня. От исполнителей хочу видеть цены.Завершен7 лет назад
Привет). Верстка страницы, точнее даже рабочей области страницы, по псд файлу. Кто желает немного поработать?)Завершен7 лет назад
https://yadi.sk/d/8UCm8WUE3ZZocL нужно сделать за 1-2 дня. С адаптивом. От исполнителя хочу видеть цену.Завершен7 лет назад