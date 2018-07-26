Доверстать сайт на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок167 просмотров

Нужна качественная, адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка. Сайт на битриксе. Только верстка.

Под пк уже сверстали. Нужно до верстать под планшеты и мобильные телефоны, макеты есть. Учитывать особенности битрикса (когда включаешь режим правки, верстка не должна ехать).

Подробности можно обсудить по телефону.

Оплата счет, карта сбербанка или вебмани.

7 лет назад
RCarloss
Олег 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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