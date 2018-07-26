Необходимо сделать микроразметку schema.org для сайта услуг.
Доверстать сайт на битрикс
Нужна качественная, адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка. Сайт на битриксе. Только верстка.
Под пк уже сверстали. Нужно до верстать под планшеты и мобильные телефоны, макеты есть. Учитывать особенности битрикса (когда включаешь режим правки, верстка не должна ехать).
Подробности можно обсудить по телефону.
Оплата счет, карта сбербанка или вебмани.
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