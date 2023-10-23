Необходимо спарсить товары Описание , характеристики, картинку для дальнейшего размещения на сайте 1с битрикс
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- $30БитриксСайт на Битрикс1С-БитриксВеб-программирование1 заявкаОткрыт19 дней назад
- $2300
Задача сделать новый сайт для интернет магазина инструменов для авто и дома. Необходима интеграция с 1С.Интернет-магазины14 заявокОткрыт23 дня назад
Здравствуйте, ТЗ и описание задачи прилагается в файле ниже. Пишите у кого есть подобный опыт и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.Открыт24 дня назад
- $100
Всем привет. У нас стоит Битрикс 24 на боевом хосте, лицензия 1С-Битрикс24: Корпоративный портал 50. И есть сайт на тестовом домене, на этой же лицензии. Задача. Нужно настроить Многосайтовость и перенести сайт в Битрикс 24. ...БитриксСайт на Битрикс1С-БитриксСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $15
Сайт на битрикс, ошибка доставки - вебмастер не принимает фид из за того что в нем нет условий доставки. но во встроеном функционале битрикса нет возможности добавить доставку. Нужно исправить ошибку и чтобы вебмастер ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 дней назад
Есть готовая статичная верстка (см. вложение). Необходимо сделать шаблон на Битрикс Малый бизнес на основе этой верстки. В заявке указывайте цену и срок.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт16 дней назад
Необходимо запустить счетчик акции. https://skr.sh/sMnQBLEyWeG.png Сайт на битриксе https://mamskazka.ru/discount/HTML-верстка3 заявкиЗакрыт24 дня назад
Необходимо поправить готовый интернет-магазин на Битриксе (см. вложение). Правки несложные. После этого исполнителю готов отдать работы по созданию нового интернет-магазина, тоже на Битриксе. В заявке указывайте цену за первую часть работы ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно написать приложение с документацией для сайта на битрикс к которому потом будет подключено приложение.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Сайт на Битрикс: https://ch1ef.ru/ Есть страница: https://ch1ef.ru/cooperation/franchising/ Для страницы разработана новая вёрстка: https://mochalov.site/ch1ef/. Надо поставить вёрстку на страницу, запрограммировать редактирование информации. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/135oW_B6wxWrFGIdWIZeiyrySq61EAz6nNrd6ZNEKdXQ/Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужен Парсинг сайта Спарить товары и описания + картинки из каждого товара сайта https://outdoor.romana.ru/ Перенести все это добро в Wordpress Безопасная сделка.Парсинг сайтаWordPressБитриксСайт на БитриксНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Есть действующий сайт. Необходимо внести ряд небольших доработок. Сайт на битриксе. Жду откликов, далее перешлю перечень задачек.Закрыт2 месяца назад
Здравствуйте, ищем разработчика на Битрикс для сайта Более подробная информация в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/688046601202421ebeecb49f2ff76677?pvs=4Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Приветствую Есть несколько сайтов на CMS Битрикс для которых нужно внести правки и по верстке и по системе Битрикс. Нужен человек хорошо разбирающийся в CMS Битрикс . ...БитриксПравки на сайтСайт на БитриксЗакрыт3 месяца назад
- $100
Тематика сайта: Входные и межкомнатные двери. Ворота, роллеты, жалюзи и тп. Задачи: Заполнить таблиц XLSX . Сконвертировать XLSX в CSV. Выгрузить на сайт CSV. По всем ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте, ищем разработчика для сайта на битрикс Дизайн пока что в работе Более подробно о сайте и его функционале - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-3240875ea66242928e2602669a8cc39f?pvs=4Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Имеется действующий сайт (на битриксе), сделан небольшой редизайн меню каталога. Как выглядит меню прилагаю во вложении. Соответственно адаптивно. Сделать нужно сегодня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Здравствуйте, ищем разработчика для сайта на битрикс Более подробная информация о сайте в текстовом файле - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-f76053f4067d41d4aea54402b0334164?pvs=4Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 месяца назад
всем приветесть два вирутальных сервера на фаствпсодин на исп второй на панели фаствпснужно перенести с одного сервера на второй сайты и донастроить сервер при необходимости.перед этим нужно проверить что второй сервер достаточен по параметрам для ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $55
Сайт https://termo-monolit.ru 1) Нужно сделать расчет общей стоимости товара от м3. Есть верстка страницы товара. Аналогично https://gcdemetra.ru/product/blok-gazobetonnyj-stenovoj-poritep-d400-625x250x375/ Паллеты не нужны skr.sh/sKydNhvQuh5 но показывать их число надо. 2) Фантомный товар, формируется на основе введенных данных (ДхШхВ). skr.sh/sKygkozvai5 Формируется цена ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад