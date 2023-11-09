Необходимо запустить счетчик акции. Битрикс

Здравствуйте, мне нужна верстка одного проекта срок до вечера сегодня очень срочно , пишите со своей ценой , оценить работу можете тут - https://www.figma.com/file/HoUZw5U8D1sFLMRaCiJw7S/Untitled?type=design&node-id=129%3A2803&mode=design&t=Mn2Xu5bVIdDOKEbP-1. Никакого функционала просто картинки и текст , упор на мобильную ...