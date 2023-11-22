Верстка страницы поиска

HTML-версткаЗавершен6 заявок285 просмотров
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Нужно оперативно сверстать страницу поиска ( в аттаче) с работающей клавиатурой. Адаптив не нужен, только одно разрешение. Работа срочная, не отвечайте если сразу не может сделать и указывайте сразу цену

месяц назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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Выбранный исполнитель
magnoky
Андрей 
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
$15
1 день
RUB
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный в общении заказчик, спокойно объяснял все непонятные моменты и быстро принял работу! Буду рад сотрудничать дальше.