Верстка небольшого проекта

Нужно сверстать проект из фигмы с дальнейшей натяжкой на WP.
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Здравствуйте, мне нужна верстка одного проекта срок до вечера сегодня очень срочно , пишите со своей ценой , оценить работу можете тут - https://www.figma.com/file/HoUZw5U8D1sFLMRaCiJw7S/Untitled?type=design&node-id=129%3A2803&mode=design&t=Mn2Xu5bVIdDOKEbP-1.
Никакого функционала просто картинки и текст , упор на мобильную версию ну и что бы на десктопе норм смотрелось. СРОК ДО ВЕЧЕРА!!
И что бы открывалось так как в прикрепленных.
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