Верстка для Vue из Figma

Нужно поправить верстку Сайт Desktopcallrecorder.com На полной ширине все ок. При уменьшение ширины ломается Темплейт на Bootstrap, хотелось бы чтобы решение использовало классы bootstrap Оплата PayPal, ну или обсуждаемы другие варианты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить адаптивность к существующим страницам, и сверстать несколько дополнительных страниц. Бюджет окончательный, предоплаты нет. Начинающим просьба не беспокоит, верстка сложная.
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