HTML CSS сайт

$50
HTML-версткаЗавершен24 заявки75 просмотров
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Нужно скодировать сайт по шаблону из Figma, сделать сайт надо в HTML и CSS

Сайт должен быть responsive

HTMLCSS
2 месяца назад
alina_alina1
Алина 
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
jekakoba
26 летУкраина
год в сервисе
Был
16 часов назад
2 месяца назад
$30
7 дней
UAH
Задание выполнено отлично и специалист всегда на связи. Рекомендую обращаться к нему!
Все чудово, дякую за співпрацю!
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