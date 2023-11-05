Здравствуйте, Сможете оценить проект верстки? Цена, сроки, вопросы. Есть старый сайт. Онлайн версии нет. Набор файлов. Ссылка https://dropmefiles.com/A53W2 Надо сделать его таким как на фото. Потом Вам будет представлена ссылка на ...
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Добрий день, нужно не много довернуть сайт gradusnik.online
Заменить иконки в футере: Поставить Телеграм и Инстаграм со ссылками ( Иконки у меня есть). Заменить одну иконку для мобильной версии, и закомментировать пару строк. Согласен на безопасный платеж.
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