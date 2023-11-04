Верстка сайта-портфолио

$87
HTML-версткаЗавершен10 заявок164 просмотра
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Нужна верстка сайта-портфолио для графического дизайнера по макету фигма

Верстка сайта
2 месяца назад
niawsiuol
24 годаКазахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
DmitryTrofim
Дмитрий 
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
$43
2 дня
RUB
Все отлично. Работаем вместе уже не в первый раз, могу смело рекомендовать. Дмитрий - ответственный исполнитель, выполнил заказ раньше срока, прислушивается ко всем правкам, итоговый вариант выглядит точно так, как задумывалось
Спасибо Виктору за интересный заказ. Приятно иметь дело. С удовольствием помогу еще:)
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