Нужно сверстать простенький опросник

Есть сверстанные рабочие компоненты работающего интернет-магазина на ReactJS, используются на платформе kiiiosk.store: Искохдники - https://github.com/merchantly/front-public StoryBook - https://merchantly.github.io/front-public/ Нужно из них верстку перенести на liquid-шаблоны Крайне желательно при этом использовать те-же стили и ...