Удалить несколько блоков(кнопок) из готовой html страницы

$15
HTML-версткаЗакрыт16 заявок58 просмотров
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Есть готовый одностраничный шаблон но нужно удалить оттуда несколько кнопок, когда я это делаю, у меня перестает почему-то работать выбор языка, либо все съезжает

HTML
2 месяца назад
guest_1698393439276
Армения
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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