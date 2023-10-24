Переделка главной страницы на МОДх

Ссылка на макет: https://www.figma.com/file/aNsnenZTGZFJ1DYo8rTTIx/Beauty , заказ простейший Код предоставлю исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задание прикреплено в ворде
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