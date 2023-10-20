Верстка без дизайна. Копия сайта.

HTML-версткаЗакрыт28 заявок444 просмотра
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Требуется сделать частичную копию (нескольких страниц) существующего сайта.

А именно следующих страниц, включая версии для разных устройств:

- Главная

- Каталог

- Страница одного товара

- Страница заказа (первый экран)

bootstrap 5, Sass/Scss препроцессоры обязательно

БЭМ (по желанию), в связке с препроцессорами

Ссылку на сайт предоставляю по запросу.

2 месяца назад
guest_1697833540385
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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