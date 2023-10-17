Сделать верстку 3 страниц

HTML-версткаЗакрыт22 заявки137 просмотров
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Ссылка на дизайн - aiavento (Copy) – Figma

Жду от вас сроки и стоимость

2 месяца назад
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
14 часов назад
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