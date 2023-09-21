Есть задача? Положитесь на меня, чтобы я был ее решением!🔥

Привет, специализируюсь по качественному фронту, и являюсь - Front-end developer.

Меня зовут Миша, живу в маленьком и тихом городке, в котором уделяю все свое свободное время на web разработку.

Чтобы дать своим мыслям прийти в порядок, а голове попросту остыть, я после каждого тяжелого, но интересно проведенного дня в мире it, занимаюсь ездой на велосипеде и таким видом спорта как workout. После перезагрузки я опять готов узнавать и делать много чего нового для усовершенствования своих скиллов.

Что там по опыту:

Мой опыт составляет более 1500 часов ( 2 года ) web разработки - на момент написания этого текста, не говоря уже про потраченное время на получение теоретических знаний.

Мною было выполнено более 80 проектов ( на различных биржах и в компаниях ), которые были полностью доведены до продакшена, часть из них есть в моем портфолио. Делать все качественно и в намеченные ранее сроки - это то, чего я придерживаюсь всегда.

Мое портфолио



Мои контакты:

Telegram

Viber: +380981006631

WhatsApp: +380981006631

Gmail: [email protected]

Преимущества в работе со мной:

Внимание к мельчайшим деталям.

Обсуждение всех мельчайших деталей проекта и помощь в составлении грамотного тех.

задания для наилучшей ﻿реализации проекта.

Экономия времени.

Выполнение работы в наиболее

подходящие для качественного тех.

процесса сроки.

Надежность готовой работы.

Гибкая верстка, для наполнения ее другим

контентом, без каких-либо элементов,

ломающих сайт.

Кроссбраузерность и адаптивность, как

неотъемлемая часть надежности.

Гарантия верстки.

Абсолютно бесплатно исправляю ошибки, которые были допущены мной во время

работы с проектом, но найдены ﻿﻿заказчиком в течении недели после отправки архива с

готовой версткой.

Поддержка проекта.

Готов поддерживать проект и вносить в

него новый контент, или править / менять

старый.

Технологии и программы, с которыми я работаю:

HTML5 (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, SASS, GULP, БЭМ, JavaScript, jQuery, Vue.Js, Git, Git-Hub, Php, WordPress

VS Code, Figma, Photoshop, Adobe XD, Zeplin, Sketch.

Моя верстка, без каких-либо там проблем, интегрируется в любую систему управления контентом:



WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Мое портфолио



Мои контакты:

Telegram

Viber: +380981006631

WhatsApp: +380981006631

Gmail: [email protected]

Гарантии, которые я предоставляю:

Готовность приступить к реализации проекта прямо сейчас. Выполнение работы в срок. Всегда довожу дело до конца. Остаюсь на связи и не пропадаю в каких бы то ни было ситуациях. Не беру предоплату. Консультирую по макету для понимания всех самых тонких задач проекта.

Не позволяй своим идеям быть всего лишь идеями !

Надели их жизнью с опытными специалистами в своей сфере.