deorfeal

Михаил Гакман deorfeal

 
20 летУкраина/Черновцы
2 года на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
33 отзыва
1 новый
Есть задача? Положитесь на меня, чтобы я был ее решением!🔥

Привет, специализируюсь по качественному фронту, и являюсь - Front-end developer.

Меня зовут Миша, живу в маленьком и тихом городке, в котором уделяю все свое свободное время на web разработку.

Чтобы дать своим мыслям прийти в порядок, а голове попросту остыть, я после каждого тяжелого, но интересно проведенного дня в мире it, занимаюсь ездой на велосипеде и таким видом спорта как workout. После перезагрузки я опять готов узнавать и делать много чего нового для усовершенствования своих скиллов.

Что там по опыту:

Мой опыт составляет более 1500 часов ( 2 года ) web разработки - на момент написания этого текста, не говоря уже про потраченное время на получение теоретических знаний.

Мною было выполнено более 80 проектов ( на различных биржах и в компаниях ), которые были полностью доведены до продакшена, часть из них есть в моем портфолио. Делать все качественно и в намеченные ранее сроки - это то, чего я придерживаюсь всегда.

Мое портфолио

Мои контакты:

Telegram

Viber: +380981006631

WhatsApp: +380981006631

Gmail: [email protected]

Преимущества в работе со мной:

  • Внимание к мельчайшим деталям.

     Обсуждение всех мельчайших деталей проекта и помощь в составлении грамотного тех. 

     задания для наилучшей ﻿реализации проекта.

  • Экономия времени.

     Выполнение работы в наиболее

     подходящие для качественного тех.

     процесса сроки.

  • Надежность готовой работы.

     Гибкая верстка, для наполнения ее другим

     контентом, без каких-либо элементов,

     ломающих сайт.

     Кроссбраузерность и адаптивность, как

     неотъемлемая часть надежности.

  • Гарантия верстки.

     Абсолютно бесплатно исправляю ошибки, которые были допущены мной во время        
     работы с проектом, но найдены ﻿﻿заказчиком в течении недели после отправки архива с 

     готовой версткой.

  • Поддержка проекта.

     Готов поддерживать проект и вносить в

     него новый контент, или править / менять

     старый.

Технологии и программы, с которыми я работаю:

  • HTML5 (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, SASS, GULP, БЭМ, JavaScript, jQuery, Vue.Js, Git, Git-Hub, Php, WordPress

  • VS Code, Figma, Photoshop, Adobe XD, Zeplin, Sketch.

Моя верстка, без каких-либо там проблем, интегрируется в любую систему управления контентом:

  • WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Мое портфолио

Мои контакты:

Telegram

Viber: +380981006631

WhatsApp: +380981006631

Gmail: [email protected]

Гарантии, которые я предоставляю:

  1. Готовность приступить к реализации проекта прямо сейчас.

  2. Выполнение работы в срок.

  3. Всегда довожу дело до конца.

  4. Остаюсь на связи и не пропадаю в каких бы то ни было ситуациях.

  5. Не беру предоплату.

  6. Консультирую по макету для понимания всех самых тонких задач проекта.

Не позволяй своим идеям быть всего лишь идеями !
Надели их жизнью с опытными специалистами в своей сфере.

PHPJavascriptWordPressOpenCartCSSJoomlaFigmaPrestashopjQuerySCSSSASSGulpPhotoshopVue.js
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$220
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
3
постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
#1
HTML-верстка
Портфолио
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Отзывы заказчиков
DenDevin
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$300
10 баллов
месяц назад
Верстка проекта Proxy
новый отзыв
Работал с Михаилом в первый раз. Очень понравились профессионализм, легкая коммуникация и быстрое выполнение задачи (проект был срочный). Очень рекомендую и буду обращаться еще в следующих проектах.
Был рад разрабатывать классный проект, используя современные технологии для его реализации. Работа с Денисом была легкой и интересной, рекомендую к совместному сотрудничеству!
Ответный отзыв
ArrchCon
Арчи 
24 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
2 месяца назад
Верстка сайта
Супер, всё быстро как и договаривались. Качество на высоком уровне. Не до конца заполнил тз но всё быстро поправили в чате и быстро было изменено! Советую!!!
Очень рад рабочему процессу над проектом, рекомендую заказчика как человека с хорошей коммуникацией и умением правильно поставить задачу - рекомендую!
Ответный отзыв
Pro-spekt
Михаил 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$400
10 баллов
3 месяца назад
Верстка корпоративного сайта
Михаил прекрасно справился с задачей! Четко в срок, практически без правок. Импонирует порядочность, внимание к деталям, ответственность и соблюдение всех договоренностей. Будем продолжать нашу работу.
Работаем не в первый раз, четко поставленная задача и отличная коммуникация позволили реализовать проект быстро и качественно. Отдельно хочется отметить вежливость Михаила и комфорт в плане общения, рекомендую!
Ответный отзыв
petro231_del
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
$30
10 баллов
3 месяца назад
Зробити верстку сайта
Свою роботу я виконав на висоті, і за це велике дякую.
Швидка оплата та комфортний робочий процес, рекомендую!
Ответный отзыв
DP_Studio
Дмитрий 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$150
10 баллов
3 месяца назад
Верстка
Очень пунктуальный исполнитель, все выполнено точно в сроки, никаких задержек, быстро начали, быстро закончили. Рекомендую к сотрудничеству.
Отлично поставленная задача и коммуникация во время работы, рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
33 отзыва
$10/час
от $10от 1 часа
#1