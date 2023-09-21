Привет, специализируюсь по качественному фронту, и являюсь - Front-end developer.
Меня зовут Миша, живу в маленьком и тихом городке, в котором уделяю все свое свободное время на web разработку.
Чтобы дать своим мыслям прийти в порядок, а голове попросту остыть, я после каждого тяжелого, но интересно проведенного дня в мире it, занимаюсь ездой на велосипеде и таким видом спорта как workout. После перезагрузки я опять готов узнавать и делать много чего нового для усовершенствования своих скиллов.
Что там по опыту:
Мой опыт составляет более 1500 часов ( 2 года ) web разработки - на момент написания этого текста, не говоря уже про потраченное время на получение теоретических знаний.
Мною было выполнено более 80 проектов ( на различных биржах и в компаниях ), которые были полностью доведены до продакшена, часть из них есть в моем портфолио. Делать все качественно и в намеченные ранее сроки - это то, чего я придерживаюсь всегда.
Мое портфолио
Мои контакты:
Viber: +380981006631
WhatsApp: +380981006631
Gmail: [email protected]
Преимущества в работе со мной:
Внимание к мельчайшим деталям.
Обсуждение всех мельчайших деталей проекта и помощь в составлении грамотного тех.
задания для наилучшей реализации проекта.
Экономия времени.
Выполнение работы в наиболее
подходящие для качественного тех.
процесса сроки.
Надежность готовой работы.
Гибкая верстка, для наполнения ее другим
контентом, без каких-либо элементов,
ломающих сайт.
Кроссбраузерность и адаптивность, как
неотъемлемая часть надежности.
Гарантия верстки.
Абсолютно бесплатно исправляю ошибки, которые были допущены мной во время
работы с проектом, но найдены заказчиком в течении недели после отправки архива с
готовой версткой.
Поддержка проекта.
Готов поддерживать проект и вносить в
него новый контент, или править / менять
старый.
Технологии и программы, с которыми я работаю:
HTML5 (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, SASS, GULP, БЭМ, JavaScript, jQuery, Vue.Js, Git, Git-Hub, Php, WordPress
VS Code, Figma, Photoshop, Adobe XD, Zeplin, Sketch.
Моя верстка, без каких-либо там проблем, интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Мое портфолио
Мои контакты:
Viber: +380981006631
WhatsApp: +380981006631
Gmail: [email protected]
Гарантии, которые я предоставляю:
Готовность приступить к реализации проекта прямо сейчас.
Выполнение работы в срок.
Всегда довожу дело до конца.
Остаюсь на связи и не пропадаю в каких бы то ни было ситуациях.
Не беру предоплату.
Консультирую по макету для понимания всех самых тонких задач проекта.
Не позволяй своим идеям быть всего лишь идеями !
Надели их жизнью с опытными специалистами в своей сфере.
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