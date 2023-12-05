Верстка проекта Proxy

Макет: https://www.figma.com/file/DzPWcuiCNf4VolaP38j54m/Untitled?type=design&mode=design&t=JlgFadNhCK02vWYt-0 Потрібно зверстати сайт по ньому. Треба використовувати блоки такого ж класу, як і на сайті (скину потім посилання), якщо ці блоки вже присутні на ньому. Чітких сроків нема
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна доверстка некоторых страниц (с адаптивом). У нас пропал верстальщик и нужно срочно доверстать некоторые блоки главной и некоторые страницы.
https://www.figma.com/file/AYlxqIO8z8FX8ENRt630Q6/6992_Omex_30(COPY)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=vAgxkY5M1kM2HSHg-1
Вот сайт с обрезанными блоками, нужна верстка всей страницы:
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