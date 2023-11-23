Здравствуйте, нужно сделать парсер для сайта знакомств
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо ввести небольшие правки в верстке сайта, добавить код счетчика РСЯ, всего в общем 3 блока.
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