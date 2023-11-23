Правки в верстке

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Необходимо ввести небольшие правки в верстке сайта, добавить код счетчика РСЯ, всего в общем 3 блока.

месяц назад
Михаил
Беларусь
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Заявки фрилансеров
Олександр
37 лет
10 лет в сервисе
Был
час назад
43 отзыва
месяц назад
Эдуард
28 лет
2 месяца в сервисе
Был
день назад
3 отзыва
месяц назад
Константин
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
14 отзывов
месяц назад
Андрей
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
22 отзыва
месяц назад
Артур
30 лет
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
14 отзывов(-1)
месяц назад